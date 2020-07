Jubilé du père Lafaele Faupala : 25 ans de prêtrise

En ce dimanche 26 juillet, le curé de la paroisse de Mua au sud d'Uvea célèbre ses 25 ans de vie sacerdotale. Un évènement qui a réunit autour du père Faupala familles, proches et des fidèles venus des quatre coins de l'île.

Les dates anniversaires sont comme autant de points de repère dans la vie d’une personne, lui donnant chaque fois un prétexte pour faire un retour sur le passé et de réfléchir à ce qui a été accompli jusqu’à maintenant. Les fidèles de la paroisse du sud, ont ainsi consacré la journée de ce dimanche 26 juillet ^pour célébrer les 25 ans de prêtrise de leur curé, le père Lafaele Faupala, en compagnie de ce dernier et ce fut pour tous une occasion de réfléchir à ce qu’est la vocation religieuse. Réaction reccueillie par Malia Laufilitoga :Originaire de Kolopopo, village où les premiers missionnaires débarquèrenet le 1 novembre 1837. Issu d'une famille nombreuse, père faupala a du faire un long cheminement pour recevoir l'huile sainte le 8 décembre 1995 en l'église mère de l'océanie dédiée à Saint Joseph. 25 ans de prêtrise, un parcours parsemé d'embûches, un des défis qu'il a du relevé, c'est combattre sa dépendance à l'alcool. Il créa une association d'alcooliques anonymes qui n'éxiste plus aujourd'hui. cette association a tout de même aidé des pères de familles a ne plus être dépendant de ce fléau. Comme toute vocation, les difficultés sont toujours présents :Au programme de cette journée féstive, messe en l'église paroissiale de Mua. A la sortie de l'office, tout le monde est convié aux fastes coutrumiers, kava et katoaga ainsi qu'un repas copieux.