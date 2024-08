Justice : acquittés dans une affaire de meurtre

C'était un verdict très attendu après trois jours de procès au tribunal de première instance de Mata-Utu. Et c'est un verdict inattendu qui a été rendu. Les deux accusés, un père et son fils ont été acquittés. Une décision rare accueillie avec soulagement par la famille des désormais ex-accusés.

La journée a été longue au tribunal de première instance de Mata-Utu ce mercredi 21 août. Après trois heures de délibéré, le verdict tombe en fin d'après-midi, les deux accusés, un père et son fils sont acquittés. C'est donc en hommes libres qu'ils sont sortis du tribunal. Le père était notamment incarcéré depuis trois ans. L'acquittement, un verdict inattendu par la famille : "Nous remercions le ciel pour le sort qui a été décidé quant à ce père de famille", se réjouit un proche.

Le procès a commencé le lundi 19 août. Jusqu'au moment du délibéré, les débats se sont tenus dans l'enceinte du tribunal. Les accusés ont été interrogés, les experts et témoins de l'affaire auditionnés. À l’issue des débats, le procureur de la République avait requis une peine de 15 ans d'emprisonnement à l'encontre du père. Un réquisitoire qui n'a pas été suivi des faits. Après délibération du jury, le verdict tombe. Les accusés sont acquittés.

Des éléments pris en compte

"La cour a tenu compte de la personnalité des accusés et surtout du contexte dans lesquels les faits se sont déroulés, on s'est battu pour apporter la preuve de ces circonstances et de l'état d'esprit des mis en cause au moment où se sont déroulés les faits", affirme l'avocat des accusés, Maître Martin Calmet, avant d'ajouter : "On est extrêmement satisfait de la décision qui a été rendue et il appartiendra au procureur de la République de vérifier ou non s'il est en capacité juridique de faire un appel de cette décision. En tout état de cause, nous, on sera prêt si cette éventualité venait à arriver." Le procureur de la République a en effet 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt pour faire appel.

Retour sur les faits

C'est le 24 novembre 2021 qu'a eu lieu l'affaire. Selon les propos rapportés à la cour, la victime est venue chez l'ex-accusé et a menacé sa famille. Ce dernier est alors passé derrière et l'a frappé d'un coup de marteau, puis en a asséné trois supplémentaires. C'est alors que son fils est venu l'aider pour déplacer le corps, bien que l'accusé lui ai d'abord demandé de partir. Le corps, déplacé des lieux du crime, a été retrouvé le lendemain par des jeunes du village.