L'armée de l'air à Wallis et Futuna

WF la 1ère •

Une importante mission de Nouvelle-Calédonie est sur le fenua depuis une semaine. Armée de l'air, de terre et marine, 6 représentants des 3 corps d'armée sont là pour la première campagne commune de recrutement du CIRFA (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées) à Wallis et Futuna. Depuis la covid, il n'y avait plus eu de mission telle que celle-ci. Le parcours de recrutement s'est déroulé mardi avec la consultation des dossiers et les tests psychotechniques dans l'après-midi. Pour les jeunes qui s'interrogent sur leur avenir, l'armée de l'air et de l'espace leur ouvre les bras! Le Colonel Mathieu RIGG, Commandant de la Base Aérienne 186 de Tontouta en Nouvelle Calédonie était l'invité du journal télévisé du vendredi 09 septembre.