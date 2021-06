L'église de saint Joseph : église mère du diocèse de Wallis et Futuna

Depuis deux semaines, les habitants du district de Mua s'attellent à des travaux de rénovation à l'église paroissiale de saint Joseph au village de Malaefoou. L'édifice religieux est le plus ancien du diocèse, construit entre 1859 et 1869.

Wallis et Futuna la 1ère •

Dans le sud d'Uvea, depuis le début des vacances scolaires, les paroissiens de Mu'a rénovent toute la toiture de l'édifice. En effet, des fuites ont été observées par temps de pluie. Les fidèles ont d'abord essayé dans un premier temps de raccommoder la toiture mais les fuites persistaient. Les travaux sont financés par la chefferie du district et lancés en concertation avec le curé de la paroisse. Le chantier en est à sa deuxième semaine et les dernières tôles ont été posées ce mardi.

Construite entre 1859 et 1869, l'église de saint Joseph est la plus ancienne de l'archipel. Avec ses 54 m de long, 15 m de large et 10 m de hauteur, elle est la plus grande construction réalisée entièrement en pierres par les autochtones au nom de leur foi. Les 11 villages du district de Mua ont participé au chantier sous les indications du Père Padel, lui même sous l'autorité du père Bataillon. Ce dernier a converti l'île au christianisme deux trois ans après l'arrivée des premiers missionnaires. Au fil des ans, des travaux de rénovation étaient nécessaires pour la conservation de l'édifice mais à chaque fois, les paroissiens essayaient dans la mesure du possible de garder ce que les anciens ont bâti.

Les travaux réalisés à l'église Saint Joseph avaient un parfum de nostalgie. Chez les plus jeunes travailleurs, ils sont fiers de poursuivre l'entreprise des ancêtres. Ces travaux réalisés avant, quels sont-ils? Notre équipe a retracé l'histoire de l'église paroissiale de Mu'a à travers ses travaux les plus marquants. Le reportage de Vetea Lutui-Tefuka et Lagimaina Hoatau.