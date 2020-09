L'élection de Miss Wallis et Futuna en direct sur Wallis et Futuna la 1ère

Wallis et Futuna la 1ère vous propose de suivre en direct cet évènement, ce samedi 26 septembre à partir de 19h00 (hl).

Sofia Folautanoa

Alain Ruotolo : président du comité Miss Wallis et Futuna

Samedi 26 septembre, l'ambassadrice de charme de Wallis et Futuna sera élue parmi les 7 candidates en lice . L'évènement le plus glamour de l'année va se dérouler à Kafika au centre d'Uvea. Près de 800 personnes seront sur place, les autorités, les familles ou proches des candidates. Le gala de l'élection promet d'être grandiose. Cette année, l'événement a pour thème le "cocotier", l’arbre aux milles usages pour permettre aux téléspectateurs et internautes de vivre cet instant comme si ils y étaient.Le mystère sera bientôt levé. La couronne de la future Miss 2020 n'attend plus que l'heureuse élue. Son nom " Niu Folau", elle a parcourru des kilomètres pour enfin arriver à déstination. Présentation de cette merveille dans ce reportage de Lotana Moefana et Lafaela Liufau :Alors le public et la nouveauté cette année, les partenaires participent aussi au vote. Les détails avec le président du comité organisateur, Alain Ruotolo.