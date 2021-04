L'épidémie du covid-19 change la façon de vivre la Semaine Sainte à Wallis et Futuna

Pas de célébration de la Cène dans toutes les paroisses de Wallis et Futuna. En raison de la crise sanitaire le Vicaire général, père Kapeliele Katoa invite les fidèles catholiques à vivre en communion par l’esprit la passion du Christ et le Triduum pascal qui commence aujourd'hui.

Sofia Folautanoa •

En temps normal les chrétiens assistent aux célébrations. Depuis le dimanche 7 mars, les églises sont vides. La pandémie du Covid-19 a changé les habitudes. Plus de messes, sauf pour les enterrements, pas de processions de chemin de croix dans les paroisses de Wallis et Futuna. Une première dans le diocèse de Wallis et Futuna.



Aujourd'hui, c'est le 1er jour d'avril et aussi le Jeudi Saint. La communauté chrétienne entre en ce jour spécifique selon la liturgie, dans le Triduum de la passion et de la résurrection de Jésus. Le Jeudi Saint commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie et c'est aussi l'occasion pour tous les prêtres de se réunir une fois par an pour le renouvellement sacerdotale. Lors de cette célébration, a lieu le lavement des pieds et la bénédiction des huiles saintes. Elle devait se faire sur Futuna, mais en raison de l'épidémie, la bénédiction des huiles s'est déroulée hier, mercredi 31 mars en la chapelle de Lano. Les explications du père Katoa, Vicaire général du diocèse. Il est joint au téléphone par Marie-Jo Iloai :

RP Kapeliele Katoa - Vicaire général du diocèse de Wallis et Futuna

Les paroissiens pourront suivre en léger différé à la radio, TV et sur notre page Facebook Wallis et Futuna la 1ère :

- la messe du Jeudi Saint à 19h50

- la messe du vendredi saint à 19 heures 50

Et en direct à la radio, en TV et en Live Facebook:

-La grande messe du Dimanche de Pâques à partir de 07 heures

Ces offices religieux sont interdits au public en raison du confinement.