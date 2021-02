L'organisation du diocèse de Wallis et Futuna pendant le temps de carême

Le temps de carême est une période de 40 jours durant laquelle les fidèles catholiques se recueillent et se préparent. Le clergé aussi est sur le front en ce moment. Découvrez ou re-découvrez l'organisation et les temps forts du carême avec le Vicaire général de Wallis et Futuna.

Fatima Maniulua •

Le carême est un temps de préparation et de recueillement des fidèles catholiques pour la grande fête de Pâques. Cette période dure 40 jours, elle débute le mercredi des Cendres et se termine à Pâques. A Wallis et Futuna, ce temps est marqué par le jeûne le mercredi des cendres et tous les vendredis jusqu'au vendredi saint, les fidèles catholiques ne consomment pas de viande. Certains s'abstiennent de tout ce qui leur font plaisir (cigarette, alcool) pendant 40 jours à l'image des 40 jours de jeûne du Christ dans le désert. Le clergé aussi est sur le front en ce moment. Découvrez l'organisation et les temps forts du carême avec le Vicaire général de Wallis et Futuna le révérend père Kapeliele Katoa dans un entretien avec Mélodie Sione, Jean-François Puakavase et Lagimaina Hoatau.