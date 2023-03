La carte scolaire et ses enjeux dans le premier degré

La carte scolaire est un principe de scolariser les enfants dans les établissements de leur secteur. A Wallis et Futuna, l'assouplissement de cette sectorisation, la baisse de la population et l'exode entre autres amènent d'autres problématiques.

WF la 1ère •

A Wallis et Futuna, l'affectation des élèves dans l'établissement scolaire de secteur ou de district est de moins en moins suivi. De nombreux parents font des demandes de dérogation à la carte scolaire soit par obligation professionnelle, résultats scolaires ou rapprochement familial.

Par exemple, dans le sud de Wallis, l'école de Malaetoli est la seule ayant un internat et une cantine. Elle détient chaque année le plus gros effectif du premier degré. 209 élèves y sont inscrits en 2023, et ils viennent des 4 coins de l'île. Certains parents sont inquiets et proposent des solutions comme une cantine dans chaque école.

Cette piste a déjà été évoquée par la DEC ( direction de l'école catholique) mais elle est difficilement réalisable sans apport extérieur. Chaque année, elle reçoit 163 millions pour le fonctionnement des 9 écoles du territoire. L'urgence aujourd'hui est de travailler l'attractivité des écoles les moins favorisées. La carte scolaire et ses enjeux, un dossier préparé par Mélodie Sione, Lotana Moefana, Christelle Sivatte et Leone Vaitanoa.

©Wallis

Rony Tauhavili est le président de la commission de l'enseignement et également enseignant dans le premier degré. Il était l'invité des journaux télévisés de ce lundi 20 mars.