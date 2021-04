La communauté wallisienne et futunienne à Cuet a commémoré ce weekend le 180ème anniversaire du martyre de Saint Pierre Chanel

La commémoration du premier martyre de l'Océanie est le 28 avril. En Métropole, la communauté wallisienne et futunienne et les habitants de Bresse ont célébré le jubilé de saint Pierre Chanel ce weekend à Cuet.

Wallis et Futuna la 1ère •

La commémoration du 180ème anniversaire du martyre de l’Océanie est dans 2 jours à Wallis et Futuna. Mais dans la région de Bresse dans le département de l’Ain en Métropole, les bressons et la communauté wallisienne et futunienne sur place ont célébré le jubilé de Saint Pierre Chanel avec une messe ce weekend. Son histoire est très peu connue dans l’hexagone mais elle est partagée par Bresse et les peuples du pacifique. Le reportage de nos confrères de France 3.