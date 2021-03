La Croix Rouge de Wallis et Futuna contribue aux actions menées pour la campagne de vaccination

Sofia Folautanoa •

Ils sont plus d'une quinzaine de membres de la Croix Rouge. Des bénévoles qui ont bien voulu contribuer aux actions concernant la mise en place de la campagne de vaccination. Cette mission fait partie d'une stratégie nationale. Avant le début de la vaccination le vendredi 19 mars dernier, l'association a participé au déploiement des dispositifs, notamment des tentes pour accueillir les personnes qui ont recu la première injection du vaccin "Moderna". Plus de détails sur le rôle de cette association caritative dans ce reportage de Lotana Moefana et Leone Vaitanoa :