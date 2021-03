La Croix Rouge de Wallis et Futuna jusqu'au bout de l'aventure covid-19

Sofia Folautanoa •

©Faiaga Manakofaiva

En plus du renfort humain de la Nouvelle-Calédonie, la Croix Rouge de Wallis et Futuna a reçu également du matériels : 14 tentes, 50 lits picots et autres. Ils sont une quinzaine de bénévoles tous unis pour accomplir leur mission, agir pour prévenir et rassurer la population par rapport au vaccin. Chaque jour des équipes sont formées et réparties dans les sites. Chacun à son poste, par exemple le ravitaillement en eau des équipes médicales. Même s'ils sont peu nombreux, l'organisme poursuit sa mission avec les moyens du bord. Voici quelques images de ces bénévoles sur le terrain surtout à Kafika au centre de Wallis.