La ferme du lycée agricole de Vaimoana ouvre ses portes aux visiteurs

Fatima Maniulua •

La ferme du lycée agricole Vaimoana dans le Sud de Wallis a ouvert ses portes aux enfants et parents le vendredi 18 juin. Au programme, une visite de l'exploitation à l'occasion de la journée mondiale de l'agriculture. Plusieurs parents ont profité pour emmener leurs enfants visiter et découvrir les différentes activités de cet établissement du territoire dédié à l'agriculture. La visite s'est terminée par une vente de légumes et de fruits, pour le plus grand bonheur des petits. Le reportage de Paula Semoa et Mirna Kilama.