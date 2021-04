La messe de Pâques en comité restreint et à la maison pour les wallisiens et futuniens

Sofia Folautanoa •

La cérémonie s'est déroulée à la chapelle des carmélites au lieu dit Holo. A Wallis et Futuna comme partout ailleurs, cet évènement rassemble beaucoup de fidèles. Mais en raison de la crise sanitaire, la cérémonie s'est tenue en comité réstreint suivant les mesures du confinement. Pâques représente pour beaucoup une grande fête spirituelle mais aussi familiale. Cette année les fidèles ont suivi l'office qui a été diffusé sur les ondes de la radio, télé et aussi sur la page facebook de Wallis et Futuna la 1ère. Une autre façon maintenant pour les fidèles de vivre leur loin des églises. Reportage de Lotana Moefana et Jean-François Puakavase :