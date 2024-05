La Nouvelle-Calédonie : une destination qui n'attire plus

Au vu de la crise en Nouvelle Calédonie et des annulations des vols commerciaux jusqu’au 02 juin au moins, certains voyages organisés à Wallis et Futuna que ce soit sportif, éducatif et culturel prévus cette semaine ont été annulés ou reportés. D'autres prévus dans les prochaines semaines risquent de l’être, si la situation perdure, et il y a ceux qui ont tout simplement changé de destination pour une question de sécurité.

WF la 1ère •

En raison des émeutes en Nouvelle-Calédonie et de la fermeture de l'aéroport de la Tontouta, pas de vols jusqu’au 02 juin au départ et à destination du Caillou. Au total, 108 vols et 12 000 voyageurs sont impactés.

Une situation qui met à mal les voyages organisés sur le fenua prévus cette semaine. Comme celui des jeunes rugbymen du club Laione aux îles Fiji. Mais l’inquiétude aujourd’hui pour le CTOS (Comité Territorial Olympique et Sportif), ce sont les rencontres sportives programmées les prochains mois à Nouméa. Pour Etuato, il préfère jouer la carte de la prudence.

La sécurité n'est pas de mise pour déplacer des jeunes. Les parents, les dirigeants que nous sommes, quand on fait des déplacements, c'est avec un objectif premier d'aller faire de la compétition et non s'occuper de la sécurité civile et autres choses. Donc aujourd'hui, la destination calédonienne du moins en ce moment n'est pas une destination qui sera proposée jusqu'à ce que le climat soit apaisé, soit retrouvé sur le Caillou. Etuato Mulikiha'amea, président du CTOS

C’est le cas également pour les organisateurs du voyage d’une vingtaine d’élèves du foyer socio-éducatif du collège de Vaimoana. Ils doivent participer au salon du livre à Nouméa en octobre. La semaine dernière, ils ont décidé de partir en Polynésie car la nouvelle Calédonie n’est plus une destination sûre.

Je ne vous cacherai pas que nous avons peur d'y aller, nous avons peur pour les enfants, nous avons peur pour nous. Je trouve que ce n'est pas assez sécurisant. Quand on a la charge d'enfants, il faut être très précautionneux, il faut faire très très attention. On peut rien faire risquer à personne, Helena Marest, bénévole projet FSE Collège Vaimoana

D’autres départs pourraient être compromis, comme la délégation de Wallis et Futuna pour le festival des arts et cultures du pacifique à Hawai, et les départ à l’approche des vacances scolaires de juin.

Le reportage de Lotana Moefana et Patita Savea