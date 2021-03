La vie associative, comment ça fonctionne à Wallis et Futuna.

Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, Wallis et Futuna comptabilise plus de 600 associations. Des associations de différents secteurs : culturel, sportif, environnemental ou encore religieux.

Sofia Folautanoa

Sur le territoire, il existe de nombreuses associations. Toutes les associations sont régies par la loi 1901 sur le droit d’association. Elles sont à but non lucratif mais peuvent disposer de salariés. Les associations sont constituées pour des objectifs précis ou une action collective à mener. Elles fonctionnent grâce aux subventions.Les subventions regroupent les aides en numéraire ou en nature accordées dans un but d'intérêt général. La majorité de ces organismes sont composées de femmes. Pour comprendre leur fonctionnement, Lafaela LIUFAU, Leone VAITANOA ont mené une enquête pour mieux comprendre la vie d'une association. Reportage