Le 4ème container de l'AHSAD est bien arrivé à Wallis et Futuna

C'est noël avant l'heure sur le territoire. Arrivé par le dernier voyage du cargo commercial, un container de matériel médicalisé de l'association AHSAD a été dépoté ce jeudi 5 novembre au Quai de Mata-utu.

Pas moins de 16 lits médicalisés complets, 20 fauteuils roulants au total 33m3 de matériels ou dons sont arrivés par ce 4ème container de l’AHSAD (, Association Handicap Solidarité Aide à Domicile). Des matériels indispensables pour les handicapés et les malades de Wallis et Futuna. Ce conteneur sera partagé entre nos deux îles. Seul le matériel pour Wallis a été déchargé ce jeudi et stocké à Lavegahau en attendant la distribution prochaine vers les bénéficiaires. Des bénéficiaires qui attendent impatiemment car il était prévu pour le début de l'année. Mais en raison du covid-19, l'envoi de ce container a été retardé. Au quai de Mata-Utu, une dizaine de personnes ont donné la main pour le déchargement, dont Sosefo TAKALA Président de la confédération des associations pour le handicap sur le Territoire. Sa réaction au micro de Lagimaina Hoatau.Cette initiative n'est pas la première du genre mais se fait essentiellement grâce au dévouement et au bénévolat d'une chaîne de solidarité depuis la métropole, portée par Petelo MAILEHAKO, président et fondateur de l’ AHSAD . Depuis sa création en 2007, l’association continue d’œuvrer en faisant une collecte de matériel pour Wallis et Futuna. Plusieurs partenaires ont contribué au financement de son acheminement pour un montant de 8 000 euros depuis le Havre jusqu’ici, dont l’Assemblée Territoriale et des particuliers. Jean-Paul Tauvale, bénévole de l'AHSAD était l'invité du journal télévisé de ce jeudi 5 novembre. Il était interrogé par Seilala Vili :