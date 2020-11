Le collège de Lano à Wallis bloqué par les parents d'élèves

Les élèves du collège de Lano n'ont pas cours ce lundi 09 novembre. Les parents d'élèves ont décidé de bloquer l'entrée de l'établissement pour montrer leur désaccord avec les prévisions sur la structure pédagogique pour l'année prochaine 2021.

Fatima Maniulua •

©Mirna Kilama

Nous voulons mettre fin à la dégradation des conditions de travail car le collège ne dispose pas des matériels nécessaires. Exemple au niveau informatique, le collège ne dispose que de 3 ordinateurs opérationnels pour 18 élèves", déclare Laini Vaamei, parents d'élèves du collège de Lano.

L'entrée du collège de Lano est bloquée ce lundi 09 novembre. Une action des parents d'élèves pour siginifier leur désaccord avec les prévisions de la direction concernant la structure pédagogique pour 2021.En effet, le collège de Lano prévoit des réformes pour l'année prochaine. La suppression de deux classes, 5ème et 4ème, et le dédoublement des classes de 5ème et 4ème SEGPA (sections d'enseignement général et professionnel adapté).Selon les parents, les classes de SEGPA ne doivent pas être à double niveaux car ce sont des élèves en difficultés.Depuis le 3 août 2020, les parents d'élèves ont envoyé un courrier au Vice-rectorat et à la direction du collège. Des échanges ont été déjà effectués au Conseil d'administration du collège. Les parents se sont déjà entretenus avec le vice-recteur, une rencontre qui n'a rien donné au niveau de leurs demandes.