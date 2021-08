Le district de Hahake se prépare pour la première communion et la confirmation

Comme l'année dernière, le district de Hahake à Wallis donne le ton en organisant des retraites pour la première communion et la confirmation plusieurs mois à l'avance.

Fatima Maniulua •

Le district centre de Wallis Hahake lance en mois d'août les retraites pour la première communion et la confirmation. Pour rappel, les première communions auront lieu le 17 octobre et les confirmations du district centre seront célébrées le 28 novembre. Une organisation du curé responsable de la paroisse depuis l'année dernière pour laisser le temps aux enfants de bien se préparer pour le Jour J. Ce weekend, les confirmands se sont rassemblés à la cathédrale de Mata'Utu. Le weekend prochain, ce sera au tour des communiands. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Jean-François Puakavase.