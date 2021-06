Le personnel enseignant du premier degré de Wallis et Futuna se prépare à la reprise le lundi 21 juin

Wallis et Futuna la 1ère •

Les élèves du premier et second degré de Wallis et Futuna n'ont plus que trois jours avant la reprise le lundi 21 juin. Les autorités du Comis ont décidé qu'il n'y aura plus de demie-jauge mais des classes complètes. Ce jeudi matin 17 juin, les directeurs d'établissements se sont réunis à la DEC avec le directeur de l'enseignement catholique afin de tout verrouiller. Depuis une semaine, les parents d'élèves ainsi que les enseignants de chaque école se sont d'abord réunis pour faire le point sur les travaux réalisés afin que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour l'accueil des élèves. Pour rappel, les élèves du premier degré reprennent le lundi 21 juin après trois mois sans cours depuis le 09 mars en raison du confinement. Les élèves de terminale n'ont repris que le 17 mai, les reste du secondaire ont fait leur rentrée le 25 mai mais en demie-jauge. Après les réunions et les visites des établissements, tout semble prêt pour une rentrée dès lundi. Le reportage de Lotana Moefana et Mélodie Sione.