Le protocole sanitaire pour la rentrée des classes de terminale le 17 mai a été validé par le COMIS

Le COMIS s'est réuni ce vendredi matin 14 mai à Havelu. Le principal point à l'ordre du jour est la rentrée scolaire. Les classes de terminale reprendront bien ce lundi 17 mai. Les boursiers de Futuna dans ces classes arriveront dès ce lundi. Le reste des élèves du second et premier degré attendent la décision du prochain COMIS lequel se basera sur l'avancée des travaux réalisés depuis plusieurs jours dans les établissements. La question des rapatriements de nos résidents bloqués à l'extérieur a aussi été évoquée. Des annonces à ce propos ont été faites. Le point presse par Mirna Kilama et Lafaela Liufau.