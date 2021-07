Wallis et Futuna : Le Trésor Public mène une démarche de clôture des comptes

C'est un problème qui touche de plus en en plus d'associations : la clôture de leur compte au Trésor Public! L'établissement s'inscrit dans une démarche menée depuis novembre 2020 suscitant une grande indignation des associations qui se retrouvent privées de compte.

Wallis et Futuna la 1ère •

A Futuna, Le Trésor Public a fermé plusieurs comptes. Les concernés sont principalement les associations. Ces dernières sont vraiment outrées par cette situation et ne comprennent pas la politique, surtout qu'elles n'ont pas de compte à la Banque de Wallis et Futuna. La démarche est menée par l'établissement depuis le mois de novembre 2020. Comment doivent-elles procéder? Qu'en est-il de l'avenir de ces structures? Ginette Sokotaua et Tuliano Talomafaia.sont partis à la rencontre d'associations concernées. Les détails dans ce reportage.