Le Vice-recteur de Wallis et Futuna dresse un premier bilan à l'issue de ces 2 semaines de cours à demi-jauge au second degré

Sofia Folautanoa •

Les lycéens et collégiens n'auront eu que deux semaines de cours. L'occasion pour le Vice Recteur de faire le point sur cette reprise. Une reprise suivant le dispositif mis en place pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et du personnel du second degré. Résultat, 70-90% des élèves ont repris les cours. Des dispositions spéciales ont également été prises pour ces 2 semaines de vacances. Thierry Denoyelle, Vice Recteur de Wallis et Futuna nous explique tout cela au micro de Lafaela Liufau et de Jean-François Puakavase.