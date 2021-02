Le vice-rectorat de Wallis et Futuna présente sa feuille de route pour la rentrée scolaire 2021

La feuille de route pour la rentrée 2021 est connue. Ce mardi 09 janvier 2021, le chef de l’éducation nationale à Wallis, a réuni ses cadres et partenaires sociaux au falé du Vice-Rectorat.

Wallis et Futuna la 1ère •

La rentrée scolaire 2021 à Wallis et Futuna étant le lundi 15 février, la réunion de rentrée des cadres et partenaires locaux de l'éducation nationale s'est tenue ce mardi 09 février au fale du vice-rectorat. Le vice-recteur a ainsi présenté la feuille de route pour cette nouvelle année. Thierry Denoyelle a d'abord rappelé les missions de chacun : accompagner les élèves au mieux. Il a également rappelé aux cadres que des défis bien plus grands les attendent comme la promotion locale.

Le reportage de Paula Semoa et Mirna Kilama.