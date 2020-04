Les six résidents de Wallis et Futuna bloqués à Fidji appellent au secours pour pouvoir rentrer au Fenua

Ils sont 6 résidents de Wallis et Futuna bloqués aux îles Fidji depuis le 16 mars. Ce sont essentiellement des commerçants. Ils attendent depuis un mois et demi pour pouvoir rentrer au Fenua. Ils appellent au secours pour rentrer au Fenua.

Cela fait un mois et demi que 6 résidents de Wallis et Futuna sont bloqués aux îles Fidji. Ce sont essentiellement des commerçants partis pour les affaires. Depuis la fermeture des frontières du territoire, ils vivent un calvaire et leur seul souhait est de pouvoir rentrer au Fenua. Sur les réseaux sociaux, ils appellent constamment au secours pour un rapatriement car ils sont logés dans les hôtels.La seule option de retour est d'être rapatriés en Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir embarquer sur Le Lapérouse pour Wallis car lors des deux rotations du yacht de croisière de la compagnie Ponant pour rapatrier les résidents du territoire bloqués en Nouvelle-calédonie, aucune escale n'est prévue à Fidji.Le reportage de Seilala Vili et Jean-François Puakavase.