Les 6ème du collège de Malae en visite au lycée agricole de Vaimoana au sud de Wallis

Le lycée de Vaimoana continue d'accueillir le public avec cette fois, des collégiens de Malae au nord de Wallis. Une dizaine d'élèves de sixième ont eu droit à une visite guidée de l'exploitation agricole.

Sofia Folautanoa •

Après la théorie en classe, les 6ème du collège de Malae ont fait la découverte des richesses de la terre au lycée agricole de Vaimoana, des méthodes et techniques de plantations. Des cours pratiques qu'ils devront théoriser avant de les transposer au terroir. Ce projet rentre dans le cadre du programme : sciences de la vie et de la terre sur l'alimentation. Ces derniers étaient tous curieux de découvrir beaucoup de choses sur des aliments qu'ils retrouvent parfois dans leurs assiettes. Lotana Moefana et Lagimaina Hoatau ont suivi cette visite guidée :