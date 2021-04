Les écoles de Futuna s'organisent pour la reprise des cours

Wallis et Futuna la 1ère •

Tous les personnels du premier et second degré ont repris le travail ce lundi 26 avril. L'objectif est de préparer la reprise des cours pour les élèves dès la fin du confinement. A Futuna, les enseignants du premier degré et le directeur adjoint de la DEC s'organisent pour pouvoir accueillir les élèves en toute sécurité, dès que les cours reprendront. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place dans les écoles? Les détails dans ce reportage de Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.