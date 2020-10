Les écoles de Wallis rendent hommage à Samuel Paty

A Wallis, une minute de silence a été réalisée dans toutes les écoles ce mardi 27 octobre en mémoire de Samuel Paty, le professeur assassiné en Métropole, le 16 octobre.

ôter la vie à un quelqu'un d'autre c'est un acte cruel. Il a fallu faire comprendre aux enfants que ce geste est inacceptable et il ne faut surtout pas le faire. Eva Pelletier, enseignante à l'école de Fatima

La reprise des cours à Wallis est placée sous le signe du recueillement. La centaine d'élèves de l'école de Fatima dans le nord de l'île et instituteurs se sont rassemblés autour de la vierge de Fatima, sainte patronne de l’école d’abord pour observer une minute de silence et réciter des prières à la mémoire de Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre.L’assassinat de Samuel PATY a suscité l’émotion aussi à plus de 20 000 km de la métropole. Et donc plus qu’un simple petit hommage, c’est un cri de douleur des enseignants pour traduire leur tristesse face à cet acte cruel dont a été victime un homme qui partageait la même profession qu’eux. Le témoignage d'Eva Pelletier, enseignante à l'école de Fatima.