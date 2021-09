Les élèves du collège de Mala'e à Wallis partent à la découverte du patrimoine floral

A Wallis, coup de projecteur sur le patrimoine floral C'est un projet de l'association Maisons fleuries et des collégiens de Mala'e dans le sud de Wallis.

Fatima Maniulua •

Faire découvrir aux enfants le patrimoine floral de nos îles, c'est le projet de l'association "maisons fleuries" et les élèves de 6ème du collège de Mala'e dans le Nord de Wallis. Un patrimoine très riche en fleurs et fruits pour la confection des colliers parfumés. Notre équipe a suivi les élèves lors de leur sortie ludique mais surtout pédagogique ce mercredi 8 septembre dans le jardin de l’une des horticultrices de l’association "maisons fleuries". Le reportage de Sofia Hoatau et Lafaela Liufau.