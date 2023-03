Les internes du lycée hébergés dans les pensionnats de Lano et Sofala, le temps des travaux

Une semaine après la fermeture de l'internat du lycée en raison d'infiltrations d'eau dans les plafonds et les murs, les pensionnaires se sont vus proposer des solutions d'hébergement temporaires en attendant la fin des travaux. Certains ont intégré les pensionnats de Lano et Sofala.

WF la 1ère •

L'internat du lycée d'état de Wallis et Futuna est fermé depuis le mercredi 8 mars. En cause, des infiltrations d'eau dans les plafonds et les murs des bâtiments des filles et des garçons. Les 47 internes ont donc été obligés de sortir en urgence chez leurs correspondants. Quelques jours après, le vice-rectorat a informé les parents de l'accueil temporaire des internes du lycée aux pensionnats de Lano et Sofala en attendant la fin des travaux. 18 pensionnaires du lycée ont intégré les internats de Lano et Sofala. Depuis une semaine, la société en charge des travaux de rénovation est à pied d'œuvre pour les terminer dans les temps. Le reportage de Mélodie Sione et Sofia Hoatau.

©Wallis

Les parents d'élèves du lycée avaient déjà interpelé les autorités sur les dégradations des infrastructures du lycée, notamment l'internat. Le président des parents d'élèves du lycée a été l'invité des journaux télévisés de ce jeudi 16 mars. Son entretien avec Seilala Vili.