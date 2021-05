Les parents d'élèves et les enseignants de Wallis disent "non" à la reprise des cours pour le premier degré

Wallis et Futuna la 1ère •

C'est un NON catégorique que les associations de parents d'élèves et les enseignants de Wallis ont fait entendre aux autorités concernant la reprise des cours le 25 mai prochain pour le premier degré. C'était au cours de la réunion qui s'est tenue ce jeudi 20 mai. Les associations de parents d'élèves et les enseignants s'y opposent formellement tant que les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas garanties dans les écoles. La reprise des cours est donc reportée. Le reportage de Lafaela Liufau et Mélodie Sione.

Pour rappel, les cours ont été arrêtés depuis le 06 mars 2021 lors de la détection du premier cas sur le territoire. Le territoire s'est ensuite mis en confinement général et strict depuis le 09 mars. Des mesures d'allègement du confinement ont été rajoutées au fur et à mesure que les cas positifs détectés ont diminué. En ce qui concerne les écoles, les personnels enseignants ont demandé à ce que toutes les conditions de sécurité soient mises en place (points d'eau pour lavage des mains, masques, gels...) avant la reprise des cours. Les élèves de terminale ont repris le lundi 17 mai.