Les villageoises de Vaitupu au Nord de Wallis se préparent à la journée internationale des droits de la femme

Sofia Folautanoa •

Des portes-chéquiers, colliers de coquillages ou encore des nattes bref, tout une panoplie de produits artisanaux sont déjà prêts pour l'exposition et la vente. Pour la célébration du 8 mars, un groupe de femme de Vaitupu ont choisi de mettre les savoirs faire traditionnels sur le devant de la scène. Ces savoirs-faire font parti de la culture, de l'identité de la femme wallisienne. C'est le message que veulent faire passer ces artisannes à moins d'une semaine de la journée internationale des droits de la femme. Pour l'occasion, ces villageoises ont commencé leurs préparatifs il y a deux semaines. Honneur aux savoirs faire locaux vs allez le voir dans ce reportage de Lotana Moefana et Jean-François Puakavase