Manatai Cup 2023 : les inscriptions continuent

Des inscriptions pour l’instant timides à la Manatai Cup. Installée au bord de mer à Likou, l’équipe de la Manatai accueille physiquement les personnes désirantes s’inscrire pour l’évènement. Des inscriptions qui se poursuivent, mais comme l’année dernière, les organisateurs pensent recevoir une pluie de demandes à la dernière minute.

Louis Metivier •

"Sur la voile on est à 7 aujourd’hui, sur la natation, 12 pour le moment, on était à 33 l’année dernière, sur la rame, on est à 18 pour le moment, on était à 99 l’année dernière, et sur le kite, on est à 8 formulaires", une longue énumération de Benjamin Negraz, président du comité d’organisation de la Manatai Cup, aux bénévoles qui l’accompagnent. Sous une tente à Likou, lui et quatre jeunes assurent les inscriptions en présentiel malgré la pluie.

Un constat qui commence à inquiéter Guillaume, organisateur des épreuves de natation pour la Manatai : "je vous avouerai qu’on n’a pas énormément d’inscrits pour le moment mais les inscriptions ne sont pas closes". Pour autant, au club de Vakala à Likou, c’est journée de compétition de voile, et les participants à cette dernière viennent au stand pour s’y inscrire. "Ça se passe bien, le monde arrive petit à petit", affirme Lucas en rangeant les lycras.

Des inscriptions de dernière minute

Si l’exposé des chiffres peut sembler peu réjouissant, cela n’inquiète pas forcément l’équipe de la Manatai. En effet, "on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup d’inscriptions de dernière minute", estime Benjamin Negraz. De plus, comme le souligne Maina, en service civique, "La plupart des participants sont inscrits sur notre site où ils peuvent payer en ligne, mais ils peuvent aussi choisir de payer en espèces".

Les bénévoles et Benjamin Negraz comptent les inscriptions à la Manatai Cup 2023. • ©Sofia Hoatau

Une chose est sûre, du côté de la délégation extérieure, c’est complet, 61 compétiteurs vont venir participer à l’édition 2023 de la Manatai Cup. Ce qui est bien plus que l’année dernière, ou 31 participants étaient venus faire de la glisse dans le lagon d’Uvea. Autre objectif de cette Manatai, attirer un maximum de jeunes : "Qu’ils viennent participer, représenter Wallis-et-Futuna, pour s’amuser tous ensemble et partager notre culture" sourit Maina.

Fin des inscriptions pour la Manatai Cup 2023 le 4 août. Et quoi de mieux pour finir que le slogan de la Manatai Cup 2023 : "Rendez-vous demain, même heure, même lagon"!