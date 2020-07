Des maraîchers de Wallis et Futuna se lancent dans l'agro-écologie

Le programme PROTEGE lance un appel à candidatures pour un réseau de fermes de démonstration en agro-écologie pour les 2 prochaines années...

L'objectif est d'encourager les territoires à produire et consommer plus de produits locaux tout en respectant l'environnement.

Une alimentation plus verte et naturelle, c'est la recette de la bonne santé. En agro-écologie, les astuces naturelles permettent d'obtenir de meilleurs produits tout en respectant l'environnement.Cet appel a été lancé par le programme PROTEGE en partenariat avec le service territorial de l'agriculture et la CPS pour les deux prochaines années.Le programme PROTEGE lance un appel à candidatures pour un réseau de fermes de démonstration en agro-écologie pour les 2 prochaines années...Rencontre avec un jeune exploitant séduit par ce nouveau mode de production agricole respectueux de l'environnement dans ce reportage de Lagimaina Hoatau et Mélodie Sione.Le service de l'agriculture en charge du projet a rencontré l'un des candidats potentiels : le lycée agricole de Lavegahau, déjà très avancé au niveau des expérimentations et associations de culture...Le reportage de Mélodie Sione et Jean François Puakavase.