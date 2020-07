le marché mensuel de Wallis et Futuna est lancé

A l'issue de marche test organisé le mois dernier, la CCIMA (chambre des commerces, de l'industrie et des métiers de l'artisanat) lancement officiellement ce samedi 25 juillet le marché mensuel.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

Laurianne Tatau Vergé

25 exposants du secteur primaire ont répondu présent à l'appel lancé par la chambre des commerces, de l'industrie et des métiers de l'artisanat. Avec des étals bien remplis, la clientèle avait l'embarras du choix. Parmi les habitués du marché, Pagoiuvea Brial. Elle expose divers produits. En plus de tenir une boutique de chaussures, cette mère de famille se lance dans cette opération pour gagner un peu plus. Pagoiuvea Brial, exposante répond aux questions de Mélodie Sione et Jean-François Puakavase :Redynamiser le marché de Malaemahu, c'est l'obejctif de la CCIMA. Et pour redonner une nouvelle image des infrastructure sur place, des travaux d'extension vont bientôt démarrer. Un nouveau marché qui sera aussi équipé de tous le nécessaire pour faciliter la venter notamment aux pâcheurs. Les précisions de Laurianne Tatau Vergé, président de la CCIMA, invité du journal radio de ce mercredi 21 juillet.En prévision, deux autres marchés seront également construis sur Futuna.