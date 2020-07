Mise en place d'une correspondance numérique à Futuna

Après Wallis, les collèges de Futuna adoptent l'immatriculation 2.0 de leurs élèves. C'est entre autres la promesse du nouveau système d'information pour les élèves des collèges et Lycées. Une manière pour l'île soeur de s'inscrire un peu plus dans l'ère du numérique

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Suivre les élèves de Wallis et Futuna dans leur scolarité quels que soient leurs établissements, tel est l'objectif de « SIECLE », Système d'information pour les élèves en Collège et Lycée. Après l'île de Wallis, la nouvelle plateforme nationale a fait son entrée sur l'île de Futuna.Chaque élève disposera désormais d'un numéro d'immatriculation qui lui sera nécessaire plus tard pour la suite de ses études supérieures notamment lors de son inscription à Parcoursup.Le reportage au collège de Sisia à Futuna de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.