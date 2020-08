Une mission de l'environnement à Futuna pour des analyses de l'eau

Une mission de routine de l'environnement est actuellement sur Futuna pour évaluer la qualité de l'eau courante. Des mesures ont déjà été mises en place pour améliorer la qualité de cette ressource mais sans grand résultat.





Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Ce n'est plus un secret pour personne, l'eau courante à Futuna n'est pas potable. Dans les supermarchés de l'île, les bouteilles d'eau sont achetées par packs et en très grande quantité par de plus en plus de futuniens. Le débat sur l'eau à Futuna ne date pas d'hier, des mesures ont déjà été prises pour améliorer la qualité de cette ressource, des stations de chlorations ont été installées mais sans résultat. Des analyses sont effectuées tous les mois par le service de l'environnement. Les explications dans ce reportage de Malia Fatima Maniulua et Tuliano Talomafaia.