Moins de cas de leptospirose à Wallis et Futuna en ce début d'année

Fatima Maniulua •

A Futuna, 2 cas de leptospirose seulement ont été confirmés depuis le début de l'année. C'est peu comparé à l'année dernière où 11 cas ont été enregistrés à cette même période. En 2018, il y a eu 32 cas en tout confirmés à Futuna dont 3 décès, 33 cas en 2019.Selon les médecins de l'hôpital de Kaleveleve, cette baisse des cas en ce début d'année est dûe à la pluviométrie. Il ne pleut pas beaucoup ces temps-ci comparé à l'année dernière.Les médecins conseillent néanmoins la vigilance. ​​​​Le reportage de Lotana Moefana et Tuliano TalomafaiaLa leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier. Ses principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans leur urine. Celle-ci se maintient assez facilement dans le milieu extérieur (eau douce, sols boueux), ce qui favorise la contamination. Chez l’homme, la maladie est souvent bénigne, mais peut conduire à l’insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à 20% des cas.En France métropolitaine, elle touche environ 600 personnes chaque année, 50 ou 100 fois plus élevée dans les régions tropicales, comme les collectivités d’Outre-mer françaises ou de nombreux pays d’Amérique Latine et d’Asie du Sud-Est. On estime à plus d’un million le nombre de cas sévères de leptospirose par an dans le monde avec un taux de mortalité supérieur à 10 %.Certaines professions comme les agriculteurs, éleveurs, égoutiers, éboueurs et les personnes pratiquant des loisirs nautiques sont particulièrement à risque.