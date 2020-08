Monika Saliga s'engage à produire 2 tonnes de tomates locales pour la plus grande distribution de Wallis et Futuna

Produire 2 tonnes de tomates locales pour les commerces chaque mois c'est possible! Une agricultrice wallisienne s'y est engagée auprès d'une grande enseigne du fenua.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

C'est une première sur le territoire. Un accord passé entre un importateur distributeur et une exploitation de maraîchage à Wallis. Un investissement de 5 millions de nos francs pour répondre à une forte demande en tomates, le fournisseur devra produire 2 Tonnes par mois. Un projet insensé il y a quelques années qui répond à la forte demande des consommateurs C’est plus qu'un défi, il s'agit d'une révolution pour Monika Saliga. Cette mère de famille est l'une des premières à se lancer dans cette activité il y a plus de 10 ans. Ana Vakalepu et Lagimaina Hoatau l'ont rencontré, reportage