Napole Polutele, premier wallisien nommé secrétaire général au vice rectorat de Wallis et Futuna

Napole Polutele prendra ses fonctions en tant que secrétaire général au vice-rectorat de Wallis et Futuna le 1er septembre 2020. Il a été nommé par arrêté ministériel de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports.

Fatima Maniulua •

Napole Polutele sera à partir du 1er spetembre 2020, le nouveau secrétaire général auprès du vice-recteur Thierry Denoyelle suite à sa nomination par arrêté ministériel de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports.Napole Polutele est né le 25 juin 1965 à Wallis.Après des études à Toulouse et à Bordeaux en métropole, il exerce la profession de professeur d'histoire-géographie, pendant un an en Nouvelle-Calédonie, puis sur son Fenua.Homme politique, il a été élu député du territoire de 2013 à 2018. Il est actuellement membre de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna depuis 2017A 55 ans, Napole Polutele est le premier wallisien secrétaire général au vice-rectorat.

Nomination secrétaire général vice-rectorat