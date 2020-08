Les négociations entre les riverains de la piste de Vele à Futuna et le territoire reprennent

La commission de l’équipement a siégé ce mercredi matin 19 août avec un ordre du jour principalement dédié aux travaux de la piste de Vele à Futuna. Une volonté politique de faire avancer ce dossier qui date depuis une dizaine d’année

Sofia Folautanoa Hoatau, Malia Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Les négociations entre les élus et les riverains de la piste de Vele à Futuna ont repris. Les travaux de la piste étaient à l'ordre du jour lors de la commission de l’équipement qui a siégé ce mercredi matin 19 août. La nouveauté aujourd’hui, c’est la participation du bureau représentant les riverains. Une volonté politique de faire avancer ce dossier qui date depuis une dizaine d’année. Pour les élus il est temps de trouver un accord avec ces familles pour enfin démarrer les travaux de réaménagement et d’agrandissement de la piste, et par la suite accueillir un ATR 42.Le reportage de Sofia Hoatau et Mélodie Sione.Pour rappel, l'aérodrome de Vele disposait d'une piste en pelouse depuis son aménagement en 1968. Il a été Inauguré en 2008, et dispose d’une piste de 1100 mètres revêtue d’asphaltes. Depuis, de gros travaux ont été entrepris, notamment le bétonnage et la sécurisation de la piste ou encore la rénovation de la salle d’attente en 2014.