Noël : une collecte de dons pour les enfants handicapés de Wallis et Futuna

Miss Wallis et Futuna 2019, la Croix Rouge et la Fédération des Handicapés lancent une collecte de jouets et de produits à destination des enfants en situation de handicap. Ils organisent un arbre de Noël le 14 décembre à Kafika. La collecte a commencé samedi 16 novembre avec de nombreux dons.

wf la 1ère •