Nouvelle-Calédonie : une association donne des cours de wallisien et futunien

Apprendre à parler wallisien ou futunien sans pour autant se déplacer à Wallis et Futuna, c'est possible si vous habitez en Nouvelle-Calédonie. L'association Langues et cultures faka'uvea et fakafutuna donne des cours d'apprentissage depuis le mois d'avril.

Des ressortissants de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie ont créé une association pour l'apprentissage des langues wallisienne et futunienne. L'association "Langues et cultures faka'uvea et fakafutuna en Nouvelle-Calédonie" a été lancée en avril dernier. L’aventure a bien failli s’arrêter, mais un élan de solidarité a remotivé la petite équipe enseignante. Elle préparent même un concours de dictée et d’art culinaire pour la fin de l’année. Le bilan avec Mirna Kilama. ©Wallis

