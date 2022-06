Opération de lamanage pour une sécurité optimale au wharf de Halalo

Une opération de lamanage a été réalisée au wharf de halalo à l’occasion de l’arrivée du pétrolier ce mardi matin 21 juin. C’est une première et cela devrait améliorer les conditions de travail et de sécurité.

WF la 1ère •

Pour une sécurité optimale au wharf de Halalo à Wallis, un coffre d’amarrage a été installé ces dernières semaines par le service des phares et balises. Ce mardi 21 juin, premier test à l’occasion de la venue du pétrolier. L’opération s’appelle un lamanage. Le reportage de Lafaela Liufau, Soane Vakalepu et Leone Vaitanoa.

Un moment de convivialité a eu lieu après les opérations. L'occasion également pour le chef du service des phares et balises de remercier ses élèves stagiaires. Ces derniers ont contribué en partie aux différentes opérations. Une distinction que le préfet de Wallis et Futuna a aussi souligné après avoir rappelé au micro de Lafaela Liufau et Soane Vakalepu l’importance de sa présence.