Opération séduction du NCT&I (New Caledonia Trade Invest) auprès des entrepreneurs de Wallis et Futuna

Au lendemain de leur arrivée les 22 entrepreneurs calédoniens ont rencontré ce jeudi 04 mars leurs homologues de Wallis et Futuna. Un premier contact pour mieux se faire connaître et pourquoi pas entamer des partenariats avec les acteurs économiques du territoire.

Sofia Folautanoa •

Ils étaient plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs du fenua qui ont participé au speed-dating ou encore recherche d'un partenaire avec le NCT&I (New Caledonia Trade Invest). 22 entrepreneurs de la calédonie ont fait le déplacement pour rencontrer les acteurs économiques du fenua. Une rencontre pour connaitre les besoins, les complémentarités entre acteurs du secteur privé. La délégation du NCT&I est composée de différents secteurs d'activités, du BTP au Numérique en passant par l'agroalimentaire. Après les présentations, les patrons calédoniens ont reçu un à un les patentés du territoire. Un premier rendez-vous réussi selon Mirna Kilama et Jean-François Puakavase.

L'initiative a été très bien accueillie par la plupart des entrepreneurs locaux qui ont pu avoir plus d'informations et aussi l'ambition de se projetter dans un avenir proche. Mirna Kilama et Jean-François Puakavase ont reccueilli quelques réactions :