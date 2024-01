Opération tranquillité vacances à Wallis

C'est une mission qui s'ajoute aux tâches quotidiennes de la gendarmerie : s'assurer que les domiciles des particuliers en déplacement hors du territoire ne soient pas visités par des intrus.

L'opération "Tranquilité Vacances" existe depuis plusieurs années. Elle vise à organiser des patrouilles régulières chez les propriétaires qui ont signalé leur départ en congés. Pour cette fin d'année à Wallis, quatre maisons étaient sur le dispositif.

On oriente nos rondes en fonction des zones à surveiller, et nos visites sur les sites se font de manière aléatoire. On fait le tour complet de la maison, on regarde les différentes ouvertures, les portes et les fenêtres. On vérifie qu’il n’y ait pas de traces d’effraction et que les lieux sont bien sécurisés.