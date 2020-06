Parcours Sup : Plus de 50% des futurs étudiants de Wallis et Futuna ont reçu une réponse favorable

Les premières réponses des établissements supérieures sont tombées pour les futurs étudiants du territoire. Plus de 50% ont eu une réponse favorable, 43% sont sur liste d'attente, et 6% doivent attendre la deuxième session d'inscription sur la plateforme.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Les nouveaux bacheliers ont enfin une réponse pour les écoles supérieures qu'ils ont sollicitées en Métropole. Les premiers résultats sont tombés le 19 Mai dernier et depuis, tout le monde est fixé. Tous bacs confondus, 51% des demandes ont eu des réponses favorables, 43% sont sur liste d'attente, et 6% des demandeurs n'ont eu aucune réponse favorable. Mais pour ces derniers, rien n'est encore perdu puisqu'une deuxième session se tiendra d'ici le 16 juin. Et certaines places pourraient se libérer d'ici là. Le reportage de Lagimaina Hoatau.