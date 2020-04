Pas de rentrée scolaire pour les élèves de Futuna scolarisés à Wallis le 20 avril

Même s'il n'y a encore aucun cas confirmé de covid-19 à ce jour sur le territoire, les 154 élèves de Futuna scolarisés à Wallis ne feront pas leur rentrée le 20 avril. La décision a été prise à l'unanimité par les parents et les chefferies de Futuna.

Fatima Maniulua •

Par crainte du coronavirus même s'il n'y a pas encore de cas confirmé sur le territoire, les élèves de Futuna scolarisés à Wallis ne feront pas leur rentrée le lundi 20 avril. Cette décision a été prise à l'unanimité par les parents et les chefferies de Futuna lors d'une réunion ce mercredi 08 avril.Les élèves resteront chez eux jusqu'à nouvel ordre.Le reportage de Lotana Moefana et Tuliano TalomafaiaNéanmoins les parents demandent la continuité pédagogique sur internet.Pour sa part, le préfet Thierry Queffelec n'approuve pas cette demande de continuité pédagogique car pour l'heure, Wallis et Futuna sont encore au stade 1, il n'y a pas encore de cas de covid-19 sur le territoire, il n'y a donc pas de confinement.