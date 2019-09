Pêche, les DCP dérivants de plus en plus présents dans le lagon de Wallis

PECHE : DCP DERIVANTS UN DANGER

Les DCP dérivants envahissent le lagon de Wallis et ils sont de plus en plus nombreux à finir leur vie sur les îlots et les rivages. Ces dispositifs de concentration de poissons spéciaux, consistent à larguer des radeaux sophistiqués, équipés de systèmes GPS. Ils sont ensuite récupérés par les propriétaires, c'est-à-dire les grands bateaux de pêche, avec tout l'écosystème créé.Ils sont non seulement un danger à la navigation de nuit pour nos marins mais ils sont l'illustration parfaite de l'existence de la pêche illégale dans les eaux de Wallis et Futuna. Pour Michel Soula qui assure à travers "radio Wallis" le suivi des activités et la sécurité en mer, il n'y a pas de doute la dessus. des navires viennet bel et bien piller nos ressources.Les pêcheurs locaux tirent la sonnette d'alarme.