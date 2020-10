Plus de 150 petits communiants à Wallis et Futuna

Plus de 150 enfants du diocèse de Wallis et Futuna ont reçu le sacrement de l'Eucharistie ce dimanche 18 octobre. Un événement très important qui a rassemblé les familles même des proches venus de la Nouvelle-Calédonie.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

©wallisfutuna

Les premières communions à Wallis et Futuna ont eu lieu ce dimanche 18 octobre. Plus de 150 enfants du diocèse ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, le deuxième sacrement après le baptême.Dans la religion catholique, la première communion est une étape très importante dans la vie d'un enfant. Les communiants rencontrent Jésus à travers l'hostie, et lorsqu'il s'agit du premier-né de la famille, ce grand événement réunit tous les proches de la famille, certains résidant hors du territoire n'hésitent pas à faire le déplacement afin de participer aux festivités.Le reportage de Seilala Vili et Lafaela Liufau.A Futuna, les 28 communiants de la paroisse de Alo étaient tous habillés de la même façon, une première, une initiative du curé responsable de la paroisse.Le reportage de Ginette Keletolona et Tamolevai Maituku.