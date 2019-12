Plus d'une tonne de déchets collectés dans un îlot du nord de Wallis

Plus d'une tonne de déchets, c'est ce qu'a collecté l'association Malia Poli dans un îlot du Nord de Wallis. L'association mène des actions pour la protection de l'environnement, qui dans le même temps et pour la deuxième fois rapprochent les chefferies du territoire.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Des congélateurs, des chaussures et même des cannettes vieilles de plus de 20 ans ! Ce sont là les tristes trouvailles des bénévoles de l'association Malia Poli. Au total, c'est plus d'une tonne de déchets ramassés sur l'ile aux oiseaux Nukuloa, dans le Nord de Wallis. L'association Malia Poli ouvre la période de l'avent avec une belle action symbolique et utile pour la protection de notre planète, mais aussi en faveur de la réconciliation coutumière.Le reportage de Leone Vaitanoa et Mirna Kilama